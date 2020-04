ന്യൂഡല്‍ഹി: 21 ദിവസത്തെ ലോക് ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ വിഡ്രോവല്‍ ലക്ഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ലോക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആദ്യ 100 മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏഴ്‌ ആത്മഹത്യകളാണ്. തൃശ്ശൂര്‍, കൊച്ചി, കണ്ണൂര്‍, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി ഏഴ്‌ ആത്മഹത്യകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന്‌ പോലീസ് പറയുന്നു. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനായി കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടിയ ഒരാള്‍ കോട്ടയം സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതല്‍ ഇതുവരെ ഹൈദരാബാദ് ഇന്‍സ്റ്റ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്തില്‍ 300 പേരെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. 'സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ ഏകദേശം 50 രോഗികളാണ് പ്രതിദിനം ആശുപത്രിയില്‍ വരാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ലോക് ഡൗണ്‍ ആയതോടെ പ്രതിദിനം ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം 200 ആയി ഉയര്‍ന്നു. രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കിടക്കകള്‍ ഇല്ലാത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സ്ഥാപനം.' ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റല്‍ ഹെല്‍ത്തിലെ ഹെല്‍ത്ത് സൂപ്രണ്ട് ഉമ ശങ്കര്‍ പറയുന്നു.

അസമിലെ ജോര്‍ഹട്ടില്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ കെമിക്കല്‍സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും വെള്ളവുമായി കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തി കഴിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. സമാനരീതിയില്‍ മദ്യാസക്തി മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മൂന്നു പേര്‍ ഇവിടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. തെലങ്കാനയില്‍ മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പത്തു പേരാണ് മരിച്ചത്.

കര്‍ണാടകയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴു ദിവസം ഏഴു മരണങ്ങളാണ് മദ്യം ലഭിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമനുസരിച്ച് മദ്യാസക്തിയെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ ഇനിയും മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് ലഹരി വിമുക്ത രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

ഈ സാഹചര്യം മദ്യം, വ്യാജമദ്യം എന്നിവയുടെ കള്ളക്കടത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്നും അധികൃതര്‍ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മദ്യം ലഭിക്കാതായതോടെ സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നവരിലാണ് മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ആല്‍ക്കഹോള്‍ വിഡ്രോവല്‍ സിന്‍ഡ്രോം പ്രകടമായിരിക്കുന്നത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

