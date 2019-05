ന്യൂഡല്‍ഹി: അനന്ത് കുമാര്‍ ഹെഗ്‌ഡെ, പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍, നളിന്‍ കട്ടീല്‍ എന്നിവരുടെ ഗോഡ്‌സെ അനുകൂല പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമാണെന്നും ബി ജെ പിക്ക് അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. അവര്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ പിന്‍വലിച്ച് മാപ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകളെ ബി ജെ പി ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അവ അച്ചടക്ക കമ്മറ്റിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു.

അച്ചടക്ക സമിതി മൂന്നുനേതാക്കളോടും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടും. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പത്തുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അച്ചടക്കസമിതി പാര്‍ട്ടിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കര്‍ണാടകയില്‍നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്ത്കുമാര്‍ ഹെഗ്‌ഡെ, ഭോപ്പാലിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രജ്ഞാ സിങ് ഠാക്കൂര്‍, കര്‍ണാടകയില്‍നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം പി നളിന്‍ കുമാര്‍ കട്ടീല്‍ എന്നിവര്‍ നടത്തിയ ഗോഡ്‌സെ അനുകൂല പ്രസ്താവനകള്‍ വലിയ വിവാദമാണ് വഴിവെച്ചത്.

