ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ, ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളില്‍ കൺടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്ക് പുറത്ത് നൂറിലധികം ആളുകളുമായി രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി. ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം.

'ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് കൺടെയ്ൻമെന്റ് സോണിന് പുറത്ത്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അസംബ്ലി അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ലമെന്ററി നിയോജമണ്ഡലങ്ങളില്‍ മാത്രം, നിലവിലുളള 100 ആളുകള്‍ എന്ന പരിധിക്ക് പുറത്ത് ഒക്ടോബര്‍ 15, 2020-ന് മുമ്പുളള ഏത് തീയതിയിലും രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങള്‍ നടത്താനുളള അനുമതി നല്‍കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.'-ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

നിബന്ധനങ്ങളോടെയാണ് പൊതുസമ്മേളനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അടച്ചിട്ട ഹാളാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ ശേഷിയുടെ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ആളുകളെ അനുവദിക്കുകയുളളൂ, പരമാവധി 200 പേര്‍. മാസ്‌ക്, തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനിങ്ങിനും കൈ അണുവിമുക്തമാക്കാനുമുളള സംവിധാനം തുടങ്ങിയ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കണം.

തുറന്ന മൈതാനങ്ങളിലാണ് സമ്മേളനമെങ്കില്‍ മൈതാനത്തിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാം. അതിനൊപ്പം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതുള്‍പ്പടെയുളള കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയും വേണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുക. ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും സമയപട്ടിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: State govts to decide on political gatherings with over 100 people in poll-bound constituencies: MHA