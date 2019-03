ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സംഭാലില്‍ ബി ജെ പി പരിപാടിക്കിടെ വേദി തകര്‍ന്നുവീണു. ബി ജെ പി കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച നേതാവ് അവധേഷ് യാദവ് ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധിപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന 'ഹോളി മിലന്‍' എന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വേദി തകര്‍ന്നുവീഴുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു നേതാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വേദി തകര്‍ന്നുവീഴുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH: Stage collapses during BJP's "holi milan" programme in Sambhal. BJP Kisan Morcha leader Avdesh Yadav & others injured in the incident. (22.03.2019) pic.twitter.com/cBnUvaf2gB