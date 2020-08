ന്യൂഡല്‍ഹി: 73 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കോവിഡ് 19 വാക്‌സിന്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തള്ളി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ആസ്ട്രസെനകയുടെ നിര്‍മാണ പങ്കാളിയാണ് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ.

കോവിഷീല്‍ഡിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനും ഭാവി ഉപയോഗത്തിനായി വാക്‌സിന്‍ സംഭരിക്കുന്നതിനും മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വാക്‌സിന്‍ വിജയകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല്‍ വാക്‌സിന്‍ വാണിജ്യവത്കരിക്കപ്പെടും. അതിനാവശ്യമായ റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവല്‍ ഉണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

വാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമാണെന്നും രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നും തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യതയെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന കമ്പനി പുറത്തിറക്കുകയുളളൂ.

കോവിഷീല്‍ഡിന്റെ രണ്ടും മൂന്നുംഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലുകള്‍ക്കായി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍സ് രജിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിടിആര്‍ഐ) യില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുളള ആരോഗ്യവാന്മാരായ 1600 പേരിലായിരിക്കും ട്രയല്‍ നടത്തുക.

