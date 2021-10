ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരി പാര്‍ട്ടുയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ആര്യാന്‍ ഖാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്‍സിബി കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. ആര്യന്‍, ആര്യന്റെ അടുത്ത സൂഹൃത്ത് അര്‍ബാസ് മര്‍ച്ചന്റ്, നടിയും മോഡലുമായ മുന്‍മുന്‍ ധമേച്ച എന്നീ മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ച് വരെയാണ് എന്‍സിബി കസ്റ്റഡിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. കേസില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും വാദം കേള്‍ക്കും.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ വൈകീട്ടോടെയാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതികള്‍ക്കെതിരേ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രതികളുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും എന്‍സിബി അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം അതിഥിയായി മാത്രമാണ് ആര്യനെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്നും ടിക്കറ്റോ ബോര്‍ഡിങ് പാസോ പോലും കൈവശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആര്യന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. ആര്യന്റെ ബാഗില്‍ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കോര്‍ഡേലിയ ക്രൂയിസ് എന്ന ആഡംബര കപ്പലില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ എന്‍.സി.ബി. സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കപ്പലില്‍ ലഹരി പാര്‍ട്ടി നടക്കുന്നതിനിടെ യാത്രക്കാരെന്ന വ്യാജേന കപ്പലില്‍ കയറിയ എന്‍.സി.ബി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതികളെ കൈയോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇവരില്‍നിന്ന് എം.ഡി.എം.എ, കൊക്കെയ്ന്‍, ഹാഷിഷ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലഹരിമരുന്നുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ മുംബൈയിലെ എന്‍.സി.ബി. ഓഫീസിലെത്തിച്ച് ചോദ്യംചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 17 മണിക്കൂറോളമാണ് ചോദ്യംചെയ്യല്‍ തുടര്‍ന്നത്. പിന്നാലെ മുംബൈയിലെ മറ്റുചില കേന്ദ്രങ്ങളിലും എന്‍.സി.ബി. സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി.

കപ്പലിലെ പാര്‍ട്ടിക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചുനല്‍കിയവരെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു റെയ്ഡ്. ലഹരിപ്പാര്‍ട്ടി നടത്തിയ ആഡംബരക്കപ്പലായ കോര്‍ഡെലിയ ക്രൂയിസില്‍ വമ്പന്‍ പരിപാടികള്‍ക്കാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന സംഗീത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കപ്പലില്‍ പാര്‍ട്ടി നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഒക്ടോബര്‍ രണ്ട് മുതല്‍ നാല് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂയിസ് കപ്പലില്‍ പാര്‍ട്ടി നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

കപ്പലിലെ ലഹരിപാര്‍ട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് 15 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ എന്‍.സി.ബിക്ക് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാര്‍ട്ടി നടക്കുമെന്നും നിരോധിത ലഹരിമരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് എന്‍.സി.ബി. സംഘം യാത്രക്കാരെന്ന വ്യാജേന കപ്പലില്‍ കയറിയത്.

