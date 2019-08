ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അതിഥി എത്തും മുമ്പേ അവര്‍ക്കുള്ളതെല്ലാം ഒരുക്കിവെയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാകും അച്ഛനും അമ്മയും. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിനങ്ങളായിരിക്കും അത്. എന്നാല്‍ പ്രസവത്തിന് ശേഷം നഴ്‌സ്‌ കുഞ്ഞിനെ കൈയിലേക്ക് നീട്ടിയപ്പോള്‍ അവളെ മാറോടണക്കാന്‍ ഇന്‍ഷാ അഷ്‌റഫ് എന്ന അമ്മയുടെ കൈയില്‍ ഒരു ഉടുപ്പ് പോലുമില്ലായിരുന്നു. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവള്‍ മിഴിച്ചുനിന്നു. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മ മുബീനയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ഒടുവില്‍ മുബീന തന്റെ ശിരോവസ്ത്രം ഊരി അതു പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി. എന്നിട്ട് ഇന്‍ഷയുടെ കൈയില്‍വെച്ചുകൊടുത്തു. ഇന്‍ഷ അവളെ മാറോടണച്ചു.

എല്ലാ അമ്മമാരേയും പോലെ ഇന്‍ഷയും കുഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പണമെല്ലാം കരുതിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കര്‍ഫ്യൂ നിലനില്‍ക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറില്‍ അവര്‍ എന്തുചെയ്യാന്‍? ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതല്‍ കടകളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. വാര്‍ത്താവിതരണ സംവിധാനം നിരോധിച്ചതിനാല്‍ ആരേയും വിളിക്കാനും മാര്‍ഗമില്ല. ഈ സമയത്ത് നിസ്സാഹയാവസ്ഥയില്‍ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നില്‍ക്കാനെ ഇന്‍ഷയ്ക്കും അമ്മ മുബീനയ്ക്കും കഴിയൂ.

പ്രസവത്തിനായി ശ്രീനഗറില്‍ നിന്ന് ഏഴു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ലാല്‍ ദേഡ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ ഇന്‍ഷയുടെ കണ്ണുകളില്‍ ഇപ്പോഴും അമ്പരപ്പാണ്. അത്രയക്ക് ദുര്‍ഘടമായ അവസ്ഥകള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് അവര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ച്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് പൂര്‍ണ ഗര്‍ഭിണിയായ ഇന്‍ഷായ്ക്ക് പ്രസവ വേദന കൂടിയത്. പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്താതെ വേറെ മാര്‍ഗമില്ലായിരുന്നു. ഇന്‍ഷയുടെ ആദ്യ ഗര്‍ഭമായിരുന്നു ഇത്. ആശുപത്രിയുള്ളതാകട്ടെ ഏഴു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയും.

മകള്‍ക്ക് പ്രസവവേദന കൂടിയതോടെ ഉമ്മ മുബീന അയല്‍വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. അവിടെയുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ മകളെ കയറ്റി. ഒപ്പം ഇന്‍ഷയുടെ സഹോദരി നിഷയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏതാനും മീറ്ററുകള്‍ക്ക് അപ്പുറത്ത് സൈനികര്‍ ഓട്ടോറിക്ഷ തടഞ്ഞുവെച്ചു. സുരക്ഷാഭീഷണിയുണ്ടെന്നും ഇതുവഴി പോകാനാകില്ലെന്നും സൈനികര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ അവര്‍ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ചു. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കാല്‍നടയായി യാത്ര തുടര്‍ന്നു. ഓരോ അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിലും സൈനികര്‍ ചെക്‌പോസ്റ്റുകളില്‍ തടഞ്ഞെന്ന് അവർ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മറ്റു വഴിയിലൂടെ ആ 26 വയസ്സുകാരി ഗർഭിണിയും സഹോദരിയും ഉമ്മയും യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു. അഞ്ചര മണിക്കൂര്‍ നേരം നീണ്ടുനിന്നതായിരുന്നു ആ കാല്‍നട യാത്ര. രാവിലെ 11 മണിയായപ്പോള്‍ ഇന്‍ഷയ്ക്ക് വേദന കൂടി. എന്നാല്‍ ലാല്‍ദേഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇനിയും ഒരുകിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ അവര്‍ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായ ഖാനത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴേക്കും ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം അവര്‍ നടന്നു തീര്‍ത്തിരുന്നു. ഖാനം ആശുപത്രിയിലെത്തി 15 മിനിറ്റിനകം ഇന്‍ഷാ ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി.

മുബീനയുടെ ശിരോവസ്ത്രത്തില്‍ കിടത്തിയ കുഞ്ഞിനെ പുതിയ ഉടുപ്പ് ധരിപ്പിച്ചത് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ഉടുപ്പിനും ബേബി കിറ്റിനുമായി ഇന്‍ഷയുടെ സഹോദരി കുറേ അലഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ കുറച്ചു ഉടുപ്പുകള്‍ അവര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. അതുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി. ഇപ്പോള്‍ ഉമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുമകള്‍ സുഖമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ കശ്മീരിലെ മറ്റൊരിടത്തുള്ള അവളുടെ ഉപ്പ ഇര്‍ഫാന്‍ അഹമ്മദ് ശെയ്ഖ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാര്യ പ്രസവിച്ചതും അതൊരു പെണ്‍കുഞ്ഞാണെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായ അയാള്‍ക്കറിയില്ല. ഒന്നു വിളിച്ചുപറയാനും ഈ സന്തോഷം അറിയിക്കാനും ഒരു ടെലിഫോണിന് പോലും ജീവനില്ലല്ലോ...പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാന്‍? ഇന്‍ഷ ചോദിക്കുന്നു.

(Courtesy: The Wire, Author: Zubair Sofi)

