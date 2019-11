ന്യൂഡല്‍ഹി: തമിഴര്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്‌സേയോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രാജപക്‌സേയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ സംയുക്ത വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തമിഴര്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി ശ്രീലങ്ക സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭീകരവാദത്തെ നേരിടാന്‍ ശ്രീലങ്കയെ ഇന്ത്യ സഹായിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി അഞ്ചുലക്ഷം ഡോളര്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം വായ്പയായി നല്‍കും. മാത്രമല്ല ശ്രീലങ്കയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 40 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ സോളാര്‍ പവര്‍ പ്രോജക്ടിനായി 10 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് വംശജര്‍ക്കായി ഇന്ത്യ ഇതുവരെ 46,000 വീടുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയെന്നും 14,000 വീടുകള്‍ കൂടി നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഗോതബായ രാജപക്‌സേയുടെ സന്ദര്‍ശനം ഇന്ത്യാ- ശ്രീലങ്ക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദേശ സന്ദര്‍ശനമായിരുന്നു ഗോതബായ രാജപക്‌സേയുടേത്.

ഗോതബായ രാജപക്‌സേയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. കാലം തെളിയിച്ച ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ളതെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഗോതബായയുടെ സന്ദര്‍ശനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ സന്ദര്‍ശനം ഉപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും 2500 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ അധ്യായമാണ് ഇതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ വെച്ച് രാഷ്ട്രപതി സ്വീകരണം നല്‍കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. സ്വീകരണ ചടങ്ങിന് ശേഷം നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും പരസ്പരം ഉറപ്പ് നല്‍കി. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീലങ്കന്‍ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളെയും വിട്ടയക്കുമെന്ന് ഗോതബായ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

