ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ ശ്രീ സിദ്ധഗംഗ മഠാധിപതി ഡോ. ശിവകുമാര സ്വാമി സമാധിയായി. 111 വയസായിരുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ലിംഗായത്ത് ആചാര്യനും ശ്രീ സിദ്ധഗംഗ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനുമായ ശിവകുമാര സ്വാമിയെ 2015-ല്‍ പദ്മഭൂഷണന്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചിരുന്നു. 2007-ല്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ കര്‍ണാടക രത്‌നയും ലഭിച്ചു.

സ്വാമിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നടക്കുമെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി അറിയിച്ചു. സ്വാമിയുടെ വിയോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നുദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദു:ഖാചരണവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Karnataka CM HD Kumaraswamy: Siddaganga Math seer Sri Shivakumara Swamiji passed away at 11.44 am today. The cremation will be done on 22nd January at 4.30 pm. pic.twitter.com/xG9O70vSbE

സ്വാമിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ബി.ജെ.പി. നേതാവ് യെദ്യൂരപ്പ തുടങ്ങിയവര്‍ അനുശോചനമറിയിച്ചു. സ്വാമിയുടെ വിയോഗമറിഞ്ഞ് നിരവധിപേരാണ് തുംകൂരുവിലെ മഠത്തിലേക്കെത്തുന്നത്.

I have had the privilege to visit the Sree Siddaganga Mutt and receive the blessings of His Holiness Dr. Sree Sree Sree Sivakumara Swamigalu.



The wide range of community service initiatives being done there are outstanding and are at an unimaginably large scale. pic.twitter.com/wsmRp2cERd