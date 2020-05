ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 6088 കേസുകള്‍. 148 പേര്‍ മരിച്ചു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ ആറായിരത്തിലധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 25,000 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,18,447 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 66,330 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 3583 ആണ് രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍. ഇന്നലെ മാത്രം 2345 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 40,000 കടന്നു.

രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വര്‍ധനവുണ്ടാകുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ആശ്വാസകരമായ വാര്‍ത്ത. 40.5 ശതമാനം പേര്‍ രോഗമുക്തരായെന്നാണ് ഇന്നത്തെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം യുഎസില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 1,225 പേരാണ് അസുഖ ബാധിതരായി മരിച്ചത്.

