മുംബൈ: മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറിയ സ്പൈസ് ജറ്റ് വിമാനം ഇതുവരെയും നീക്കം ചെയ്തില്ല. പ്രധാന റൺവേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധാക്കാത്തതിനാൽ ഇതുവരെ 201 വിമാന സർവീസുകളാണ് പിന്‍വലിച്ചത്. 307 സർവീസുകള്‍ വൈകുകയും ചെയ്തു.

ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിമാനം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാഞ്ഞത് ഡിസേബിള്‍ഡ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് റിട്രീവല്‍ കിറ്റ് (DARK) എന്ന ഉപകരണം സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാലാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. മംഗലാപുരത്ത് എയർഇന്ത്യാ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ഇത്തരത്തില്‍ റണ്‍വേയില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറിയത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡാർക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ഏക റിട്രീവല്‍ കിറ്റാണ് ഇത്.

ദക്ഷിണേഷ്യയില്‍ ആകെ ഒരു DARK മാത്രമേയുള്ളൂ. അത് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലാണുള്ളത്. ആര്‍ക്കാണോ ആവശ്യം അവര്‍ക്കെത്തിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. ഒരിക്കല്‍ കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കും എയര്‍ ഇന്ത്യ ഡാര്‍ക്കിനെ അയച്ചിരുന്നു. വലിയ മുടക്കുമുതലും അറ്റക്കുറ്റപണി ചെലവും കാരണം പല വിമാന കമ്പനികളും ഇത് വാങ്ങാന്‍ താത്പര്യപ്പെടാറില്ല". രണ്ട് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഒരേ സമയം ആവശ്യം വരുന്നത് അത്യപൂര്‍വ്വമാണെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജയ്പുർ-മുംബൈ സ്പൈസ് ജറ്റ് വിമാനം മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവെയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയത്.

