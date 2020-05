ന്യൂഡല്‍ഹി: കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും വിദ്യാര്‍ഥികളുമടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, തീര്‍ത്ഥാടകര്‍, ടൂറിസ്റ്റുകള്‍, കുടിയേറ്റതൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുമതി നല്‍കിയത്. ബസുകളില്‍ യാത്ര നടത്താനായിരുന്നു കേന്ദ്രം നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എതിര്‍പ്പറയിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്രം ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസിന് അനുമതി നല്‍കിയത്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ റെയില്‍വേ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ട്രെയിന്‍, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ എല്ലായിടങ്ങളിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം, മറ്റു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിലൂടെ അറിയിച്ചു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ന് രണ്ട് ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിന്‍ ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചു. രണ്ടാമത്തേത് ആലുവയില്‍ നിന്ന് ഒഡീഷയില്‍ നിന്ന് ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് വൈകീട്ട് ആറരയോടെ പുറപ്പെടും.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവരേയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതിനല്‍കിയത്. റെയില്‍വേ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി ആലോചിച്ചായിരിക്കും സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുക. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം സ്റ്റോപ്പുകള്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് മാര്‍ഗരേഖയുണ്ടാക്കും.

Content Highlights: Ministry of Home Affairs allows the movement of migrant workers, tourists, students and other persons stranded at different places, by special trains.