മുംബൈ: കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ പ്രത്യേക കര്‍മ സേന രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് റിലയന്‍സ് ചെയര്‍മാന്‍ മുകേഷ് അംബാനി. റിലയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 42-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ, തദ്ദേശിയര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കമ്പനികളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അംബാനിയുടെ പ്രസ്താവന.

ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ജനങ്ങള്‍ക്കും അവരുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കാന്‍ റിലയന്‍സ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക കര്‍മസേന രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Responding to Honourable PM’s appeal @narendramodi we stand committed to support the people of Jammu & Kashmir and Ladakh in all their development needs. RIL will create special task force for developmental activities in J&K and Ladakh: Mukesh Ambani at #RILAGM