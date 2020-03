ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം മുഴുവന്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിലമരുന്ന ഭീതിജനകമായ വാര്‍ത്തകള്‍ നിറയുമ്പോഴും അതിനിടയില്‍ ആശ്വാസകരമായി മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളും നിറയുന്നുണ്ട്. പോലീസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അത്തരം നല്ല വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കേരളാ പോലീസിന്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയില്‍ വീഡിയോ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളില്‍ വരെ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ തമാശ രൂപേണ കുറ്റവാളികള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശവുമായി എന്തിയിരിക്കുകയാണ് അസാം പോലീസ്.

A piece of ‘ friendly advice’ for all criminals:



Tis' is the time to redeem yourself. Stay indoors & wash your hands off all criminal activity.



Or, you’ll end up in a ‘quarantine facility’, designed especially for you.



With watchful regards,



Assam Police#IndiaFightsCorona