ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിമാനം വുഹാനിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് പുറപ്പെട്ട എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ B747 വിമാനമാണ് രാത്രിയോടെ വുഹാനിലെത്തിയത്. 423 സീറ്റുകളുള്ള വിമാനത്തില്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷാcസംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ഡോക്ടര്‍മാരും ഒരു പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫും സംഘത്തിലുണ്ട്.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണ നല്‍കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ സീറ്റ് പോക്കറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. സെല്‍ഫ് സര്‍വീസിനുള്ള നിര്‍ദേശമാണ് നല്‍കുക.

The national carrier once again comes to the rescue - this time to evacuate Indians from Wuhan, the site of the outbreak of coronavirus. This mission begins today with a Jumbo 747 operating between Delhi and Wuhan.



