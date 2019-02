ലക്‌നൗ: ബിഎസ്പിയുമായി മാത്രമല്ല കോണ്‍ഗ്രസും ആര്‍എല്‍ഡിയും നിഷാദ് പാര്‍ട്ടിയുമായും എസ്പിക്ക് സഖ്യമുണ്ടെന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ്.

'സഖ്യം ബിഎസ്പിയുമായി മാത്രമല്ല, കോണ്‍ഗ്രസും ഈ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആര്‍എല്‍ഡിക്ക് മൂന്നു സീറ്റ് നല്‍കി. അവരും സഖ്യത്തിലുണ്ട്. നിഷാദ് പാര്‍ട്ടിയും മുന്നണിയിലുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് മുന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പീസ് പാര്‍ട്ടിയും ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചിലര്‍ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകും, ചിലര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകും-തിങ്കളാഴ്ച അഖിലേഷ് ഫിറോസാബാദില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ തുടര്‍ച്ചയായി വിമര്‍ശിക്കുന്ന ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതി കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യസാധ്യത തള്ളിയിരുന്നു. അതേ സമയം കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ഒരു പരാമര്‍ശവും നടത്താതെ സഖ്യപ്രഖ്യാപനവേളയില്‍ അഖിലേഷ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കിഴക്കന്‍ യുപിയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാഹുലിനൊപ്പം റോഡ് ഷോ നടത്തുന്ന അതേസമയം തന്നെയായിരുന്നു അഖിലേഷിന്റെയും പ്രതികരണം

