ലഖ്‌നൗ: 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എസ് പി- ബി എസ് പി സഖ്യത്തെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പടരുന്നതിനിടെ സംയുക്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് അഖിലേഷ് സിങ് യാദവും മായാവതിയും. ലഖ്‌നൗവില്‍ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇരുനേതാക്കളും സംയുക്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സഖ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഈ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇരുനേതാക്കളും ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ചേര്‍ന്ന് 'മഹാഘട്ബന്ധന്‍' രൂപവത്കരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന്‍ ഇരുനേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളായ രാഷ്ട്രീയ ലോക് ദള്‍, നിഷാദ് പാര്‍ട്ടി എന്നിവരും മഹാഘട്ബന്ധനില്‍ പങ്കാളികളായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

2014ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ എസ് പി-ബി എസ് പി- കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തെ ബി ജെ പി-അപ്‌നാ ദള്‍ സഖ്യം തറപറ്റിച്ചിരുന്നു. 80 ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളില്‍ 73 സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി- അപ്‌നാ ദള്‍ സഖ്യമാണ് വിജയം നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് അഭിപ്രായഭിന്നതകള്‍ മാറ്റിവെച്ച് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും കൈകോര്‍ത്തത്. സഖ്യം മൂന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും സംയുക്തമായി നേരിടാന്‍ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

content highlights: sp and bsp called joint press conference on saturday may announce alliance for 2019loksabha election