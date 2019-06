ന്യൂഡല്‍ഹി: ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനുള്ള ആശയ വിനിമയങ്ങള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സതേണ്‍ റെയില്‍വേ നല്‍കിയ ഉത്തരവ് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ പിന്‍വലിച്ചു. ഡിവിഷണല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസും സ്‌റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ആശയ വിനിമയങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ ഒഴിവാക്കി ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സതേണ്‍ റെയില്‍വേ ഉതതരവിറക്കിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായതോടെയാണ് ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചത്‌

ജൂണ്‍ 12 ന് ചീഫ് ട്രാന്‍സ്‌പൊര്‍ട്ടേഷന്‍ പ്ലാനിങ് ഓഫീസറായ ആര്‍ ശിവ ഇറക്കിയ ഉത്തരവാണ്‌ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായത്. എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ നിര്‍ദേശമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെന്നൈ ഡിവിഷനിലെ സെക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍മാര്‍, സ്‌റ്റേഷന്‍ സ്റ്റാഫ്, ട്രാഫിക്ക് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാര്‍, സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് ഈ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടുതല്‍ മികച്ചതാക്കാനാണ് ഈ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. റെയില്‍വേയുടെ സുഖമമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഇത് ആവശ്യമാണെന്നും റെയില്‍വേ സിഗ്നലുകള്‍ തെറ്റായി കൈമാറുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഈ നിര്‍ദേശം സഹായിക്കുമെന്നും സൗത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ ജനറൽ മാനേജർ ഗജനനന്‍ മല്യ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇത് ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡി.എം.കെ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ച റെയില്‍വേ ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കൃത്യമായി നടത്തണം എന്ന് മാത്രം നിര്‍ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റത്തിലൂടെ ഹിന്ദി പഠനം നിര്‍ബന്ധമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കവും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വലിയ എതിര്‍പ്പിന് കാരണമായിരുന്നു.

content highlights: Southern Railway's Only English Or Hindi Order withdrawn After Criticism