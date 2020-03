ഗാന്ധിനഗര്‍: കൊറോണ ബാധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ആറുപേരാണ് ഗുജറാത്തില്‍ മരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മരണനിരക്കാണിത്. എന്നാല്‍ ഇവരില്‍ പകുതിപേര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവസാനം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പത്ത് പേര്‍ക്കും രോഗം വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാദേശിക അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

മരിച്ച ആറ് പേര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദില്‍ നിന്നുള്ള സ്ത്രീയ്ക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമായിരുന്നു. മരിച്ച 47 കാരന് പ്രമേഹമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ രണ്ടു കേസിലും രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ലെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

മരണമടഞ്ഞ അഹമ്മദാബാദില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്ടര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാല്‍ ഡോക്ടറായതിനാല്‍ രോഗിയുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നും അതുവഴി രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നുമാണ് അധികൃതര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് സമൂഹവ്യാപനമാകാം എന്നാണ് അധികൃതര്‍ കരുതുന്നത്. ഇവരാരും വിദേശയാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനാല്‍ സമൂഹവ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഭവ്‌നഗര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ കമ്മീഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ അഹമ്മദാബാദിലെ 23 പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്‍ ഏഴെണ്ണവും ലോക്കല്‍ ട്രാന്‍സ്മിഷനാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഏഴ് കേസുകളില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക അധികൃതരും പറയുന്നു.

