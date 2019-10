ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ട്ടി നിലപാടുകള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും പ്രധാന നയപ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളേയും യുവനേതാക്കളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി ബൗദ്ധിക സമിതിയുണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പല വിഷയങ്ങളിലും പാര്‍ട്ടിയിലെ നേതാക്കള്‍ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളും സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ കോര്‍കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്, മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ കപില്‍ സിബല്‍, മല്ലികാര്‍ജ്ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, ഗുലാം നബി ആസാദ്, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകും.

21 അംഗ ബൗദ്ധിക സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം ഈ മാസം 25-ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേരും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം പാര്‍ട്ടി നടപ്പാക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ കമ്മിറ്റിയില്‍ രൂപീകരിക്കും. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെ കൂടാതെ നിരവധി യുവനേതാക്കളും ഈ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്. യുവനേതാക്കള്‍ ആരെല്ലാമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

ഇതിനിടെ മധ്യപ്രദേശിലേയും ഡല്‍ഹിയിലേയും പുതിയ അധ്യക്ഷന്‍മാരെ സോണിയ ഗാന്ധി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Sonia Gandhi Sets Up Think Tank to Fine-tune Congress Strategy