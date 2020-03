ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപി എംപി മീനാക്ഷി ലേഖി. രാംലീല മൈതാനിയില്‍ ഡിസംബര്‍ 14 ന് സോണിയ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കും പിന്നീട് കലാപത്തിലേക്കും വഴിതെളിച്ചതെന്ന് അവര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ ആരോപിച്ചു.

'പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ മരണംവരെ സമരം ചെയ്യാന്‍ ഡിസംബര്‍ 14 ന് സോണിയ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ജാമിയയില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. ഷഹീന്‍ബാഗിലും സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായതോടെ കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. സിഎഎ പ്രക്ഷോഭമാണ് കലാപത്തിന് പിന്നില്‍' രാഹുല്‍ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക വദ്ര, ഉമര്‍ ഖാലിദ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും കലാപത്തിന് കാരണമായെന്ന് ബിജെപി എംപി ആരോപിച്ചു.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പേരില്‍ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ അവര്‍ തള്ളി. അരുരാഗ് ഠാക്കൂറും പര്‍വേഷ് വര്‍മയുമാണ് കലാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളെന്നാണ് ചിലര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ജനുവരി 20നും 28നുമാണ് ഇരുവരും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. എന്നാല്‍, അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത് ഫെബ്രുവരി 23നാണെന്ന് മീനാക്ഷി ലേഖി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

BJP MP Meenakshi Lekhi: Anurag Thakur & Parvesh Verma were blamed for #Delhiviolence. Anurag & Verma made comments on Jan 20 & Jan 28 respectively, while the violence started on Feb 23. Kapil Mishra was held responsible for acts of Amanatullah Khan, Sharjeel Imam&Tahir Hussain. pic.twitter.com/Qs7GAFMPdj