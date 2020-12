ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസില്‍ സമഗ്ര അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് കത്തെഴുതിയ 23 നേതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഹുലും പ്രിയങ്കയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

കത്തെഴുതിയവരിലെ പ്രധാനികളായ രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്, ആനന്ദ് ശര്‍മ, ഭൂപീന്ദര്‍ ഹൂഡ, പൃഥ്വീരാജ് ചവാന്‍, മനീഷ് തിവാരി, വിവേക് ടംഖ, ശശി തരൂര്‍ എന്നിവരാണ് സോണിയയുടെ വസതിയില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്

മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍, കമല്‍നാഥ്, എ.കെ.ആന്റണി, അംബിക സോണി, അശോക് ഗെഹ്ലോത്, ഹരീഷ് റാവത്ത്, പവന്‍ ബന്‍സാല്‍ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും നേതാക്കളുമായുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിനും മുന്‍കൈയെടുത്തത്.

നിരവധി സംഘടനാ വിഷയങ്ങള്‍ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഇതിനോടകം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും നടക്കും. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ സോണിയ ഗാന്ധി കൂടുതല്‍ നേതാക്കളെ കാണും. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പേരാണ് 99.9 ശതമാനം നേതാക്കളും മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖ്യവക്താവ് രന്ദീപ് സിങ് സുര്‍ജെവാല പ്രതികരിച്ചത്.

മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍ നാഥ് മുന്‍കൈ എടുത്താണ് 'വിമത'രുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയത്. നേതൃത്വത്തെക്കണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ നേതാക്കള്‍ക്കുപോലും അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവായ കപില്‍ സിബല്‍ ഈയിടെയും വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

വിമര്‍ശകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനും അനുരഞ്ജനത്തിനുമായാണ് ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച.

