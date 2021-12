ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്തിന് ആദരവുമായി സോണിയ ഗാന്ധി. തന്റെ 75ാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയാണ് സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കുന്നത്.

റാവത്തിനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അറിയിപ്പും നല്‍കിയതായി എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാലും അറിയിച്ചു. 1946ല്‍ ആണ് സോണിയ ഗാന്ധി ജനിച്ചത്.

ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ച ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വെക്കുക.

