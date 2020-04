ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിടാന്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 21 ദിവസത്തെ വേതനം മുന്‍കൂറായി നല്‍കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു.

രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള ലോക്ഡൗണ്‍ കാരണം പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് ജോലിയില്ലെന്നും എട്ട് കോടി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബദല്‍ വരുമാന മാര്‍ഗമില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ സോണയ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും സജീവവുമായ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 21 ദിവസത്തെ വേതനം മുന്‍കൂറായി നല്‍കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പുനഃരാരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് ക്രമീകരിക്കാമെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"രാജ്യത്തെ എട്ട് കോടി ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ട അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാനും പിന്തുണ നല്‍കാനും ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരുടെ ജീവിതമാര്‍ഗമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക ദുരിതത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്‍." - അവര്‍ പറഞ്ഞു.

