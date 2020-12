അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ 1400ലധികം കുംഭങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണം പൂശി അലങ്കരിക്കാന്‍ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ തീരുമാനം. സ്വര്‍ണം പൂശുന്ന ജോലികള്‍ 2021 അവസാനത്തോടെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് ട്രസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

'സോമനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ 1400ലേറെ കുംഭങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ ഏകദേശം 500 പേര്‍ ഇതിനായി സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്' - ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗം പി.കെ ലഹേരി പറഞ്ഞു.

സ്വര്‍ണം പൂശിയ കുംഭങ്ങള്‍ രാത്രിയിലും ദൃശ്യമാകാനായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശരിയായ വെളിച്ച സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം ടൂറിസം മേഖലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പതിവായി ലോകത്തെമ്പാടുനിന്നും 10,000ത്തോളം ഭക്തര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ടെന്നും ലഹേരി വ്യക്തമാക്കി.

