ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ 150ാം ജന്മദിനത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയ്ക്കും ആര്‍.എസ്.എസിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി.

കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മാവ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

'ഇന്ത്യയും ഗാന്ധിയും പര്യായങ്ങളായ വാക്കുകളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ക്ക് ആര്‍.എസ്.എസിനെ ഇന്ത്യയുടെ പര്യായമാക്കി മാറ്റാനാണ് ആഗ്രഹം. സ്വയം ഉന്നതരെന്ന് കരുതുന്ന ചിലര്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ത്യാഗത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുക. കപടതയുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഹിംസാ ദര്‍ശനം മനസ്സിലാകുകയില്ലെന്നും സോണിയ പറഞ്ഞു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സോണിയ ഗാന്ധി. ഡല്‍ഹിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന്ധിസന്ദേശ യാത്രയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്തു

