മുംബൈ: ബി.ജെ.പിയിലെ ചില നേതാക്കള്‍ സംസാരം കുറയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ പൊതുവേ 'വാചകമടി' കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

താനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഓരോ സംഭവത്തിന് ശേഷവും മാധ്യമങ്ങളെ കാണാറില്ലല്ലോയെന്ന് ഗഡ്കരി ചോദിച്ചു. 'രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങളുമായി വളരെക്കുറച്ച് ആശയവിനിമയം മാത്രമേ നടത്താവൂ. ബിജെപിയിലാണെങ്കില്‍ അത് ഇത്തിരി കൂടുതലുമാണ്.' - ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

ആഹാരപ്രിയനായ മകനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അവന്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന കഥ പറയുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ബോംബൈ ടു ഗോവ' യെക്കുറിച്ചും ഗഡ്കരി പരാമര്‍ശിച്ചു. അനാവശ്യ സംസാരം ഒഴിവാക്കേണ്ട നേതാക്കളില്‍ ഹനുമാന്‍ ദളിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവും രാഹുലിന്റെ ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നേതാവും ഉള്‍പ്പെടുന്നോ എന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചുവെങ്കിലും താന്‍ തമാശ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഗഡ്കരി മറുപടി നല്‍കി.

അതേസമയം, റഫാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ എഴുപതോളം വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങളെപ്പറ്റി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നിരവധി നേതാക്കളുണ്ടെന്നും അവര്‍ക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ എന്നുമായിരുന്നു ഗഡ്കരിയുടെ മറുപടി. നേതാക്കളെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ജോലികള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Nitin Gadkari, Some people in BJP need to speak less, BJP