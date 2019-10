നാഗ്പുര്‍: ചില നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യക്കാര്‍ രാജ്യം സുശക്തവും ഊര്‍ജ്വസ്വലവുമായി തീരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത്. ആര്‍.എസ്.എസ് സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാഗ്പുരില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്ത്യയുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമാണ്. തീരമേഖലകളിലും ദ്വീപുകളിലുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള അതിര്‍ത്തികളിലെ ചെക്‌പോസ്റ്റുകളും സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുടെയും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും എണ്ണം വര്‍ധിച്ചു. വികസിത ഭാരതം ചില നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യക്കാരില്‍ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. അവര്‍ ഒരിക്കലും രാജ്യം സുശക്തവും ഊര്‍ജ്വസ്വലവുമായി തീരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല- മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

വൈവിധ്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ആന്തരികമായ കരുത്ത്. എന്നാല്‍ ജാതി, മതം, ഭാഷ, ദേശം എന്നിവയിലുള്ള വൈവിധ്യം ചില നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ തമ്മിലകറ്റാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബൗദ്ധികവും സാമൂഹികവുമായ മാര്‍ഗത്തില്‍ കൂടി ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ മുഴുവന്‍ ആള്‍കൂട്ടക്കൊലകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെയും ഹിന്ദുസമൂഹത്തെയും അപമാനിക്കാനും മറ്റുസമൂഹങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭീതി പടര്‍ത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആള്‍കൂട്ടക്കൊല എന്നത് അന്യമാണ്. അതിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ മറ്റെവിടെയൊക്കെയോ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ എന്തായാലും പ്രകോപനപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നാലും ഭരണഘടനയുടെ പരിധിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് സമൂഹം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കണം. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. സംഭാഷണങ്ങളും പരസ്പര സഹകരണവും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടാകണം.

ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍, സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സൗഹാര്‍ദ്ദത്തിനും ഐക്യത്തിനും സഹകരണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടത് തികച്ചും പ്രധാനമാണ്. സ്വയംസേവകര്‍ ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍കൈയെടുക്കണമെന്നും മോഹന്‍ ഭാഗവത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയേയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായേയും മോഹന്‍ ഭാഗവത് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിപാടിയില്‍ എച്.സി.എല്‍ സ്ഥാപകന്‍ ശിവ് നാടാര്‍ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിധിന്‍ ഗഡ്കരി, വി.കെ. സിങ്, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് എന്നിവര്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് യൂണിഫോമിലാണ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

