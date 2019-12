ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ വിമാന സര്‍വീസുകളെയും ബാധിച്ചു. ദേശീയപാത എട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായതാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനെയും ബാധിച്ചത്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം ജീവനക്കാര്‍ക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കും കൃത്യസമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്താനായില്ല.

ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ള 16 വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വൈകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ജീവനക്കാര്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അകപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഇന്‍ഡിഗോ 19 സര്‍വീസുകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച റദ്ദാക്കിയത്.

പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ കാരണം പോലീസ് പലയിടത്തും ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചതോടെ ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മണിക്കൂറുകളോളമാണ് പലരും റോഡില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

