"മാതാപിതാക്കള്‍ മരിച്ചതിനു ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ദിവസം"- 2008 ജൂലായ് 23നെക്കുറിച്ച് തന്റെ ആത്മകഥയായ 'വിശ്വാസ്യതയുടെ ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍' എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജി വിശേഷിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിന് കാരണവുമുണ്ട്. 2008 ജൂലായ് 23നായിരുന്നു സി.പി.എം. സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജിയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.

അമേരിക്കയുമായി ആണവകരാറില്‍ ഒപ്പിടാനുള്ള ഒന്നാം യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനവും അതിനെതിരെ സി.പി.എം. കൈക്കൊണ്ട നിലപാടിന്റെയും പരിണിതഫലമായിരുന്നു ആ പുറത്താക്കല്‍.

ഒന്നാം യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരില്‍ ലോക്‌സഭ സ്പീക്കറായിരുന്നു സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജി. ആണവരാറില്‍ ഒപ്പിടാനുള്ള മന്‍മോഹന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ ഒട്ടും തൃപ്തരായിരുന്നില്ല സര്‍ക്കാരിന് പുറമേനിന്നു പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്ന സി.പി.എം. ആണവകരാറുമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങാന്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാന്‍ സി.പി.എം. തീരുമാനിച്ചു.

സ്പീക്കര്‍ പദം രാജിവയ്ക്കാനും വിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വോട്ടുചെയ്യാനും സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജിയോട് പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2008 ജൂലായ് 20നായിരുന്നു പാര്‍ട്ടി ഇങ്ങനെ നിര്‍ദേശിച്ചതെന്ന് 'വിശ്വാസ്യതയുടെ ഓര്‍മക്കുറിപ്പു'കളില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിര്‍ദേശം അനുസരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. സ്പീക്കറുടേത് നിഷ്പക്ഷത പുലര്‍ത്തേണ്ട പദവിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയുടെ ആ നിര്‍ദേശത്തെ സോമനാഥ് എതിര്‍ത്തത്.

തുടര്‍ന്ന് 2008 ജൂലായ് 23ന് സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജിയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കി. 2008 ജൂലായ് 28ന് ലോക്‌സഭയില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ വിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

'എന്നെ പുറത്താക്കുന്നതു കൊണ്ട് പാര്‍ട്ടി ശക്തമാവുകയാണെങ്കില്‍ അത് എനിക്കൊരാശ്വാസമാണ്' എന്നായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തോട് സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജിയുടെ പ്രതികരണം. 2008ല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നില്ല.

മികച്ച പാര്‍ലമെന്റേറിയനുമായിരുന്നു സോമനാഥ് ചാറ്റര്‍ജി. പത്തു വട്ടമാണ് അദ്ദേഹം ലോക്‌സഭാംഗമായിരുന്നത്. 1971 ല്‍ സി.പി.എം. പിന്തുണയോടെയുള്ള സ്വതന്ത്രനായാണ് സോമനാഥ് ലോക്‌സഭയിലെത്തുന്നത്. ലോക്‌സഭ സ്പീക്കര്‍ പദത്തിലെത്തിയ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് എം.പിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

