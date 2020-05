ഗാങ്‌ടോക്ക്: സിക്കിമില്‍ സൈനികനെ ഹിമപാതത്തില്‍പ്പെട്ട് കാണാതായി. മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടന്ന വഴി വൃത്തിയാക്കുകയും പട്രോളിങ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വടക്കന്‍ സിക്കിം മേഖലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 17 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടവരില്‍ ഒരാള്‍ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുകയാണ്.

കാണാതായ സൈനികനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സൈന്യം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: soldiers rescued as avalanche hits Indian Army patrol in Sikkim, one missing