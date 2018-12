ബുലന്ദ്ശഹര്‍(യു.പി): ബുലന്ദ്ശഹറില്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പടെ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. സംശയം ഒരു സൈനികനിലേക്ക് നീളുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. ശ്രീനഗറില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീത്തു ഫൗജി എന്ന സൈനികന് സംഭവത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സുബോധ് കുമാര്‍ സിങിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തത് ഇയാളാണെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. അക്രമത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഇയാളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞതാണ് കേസില്‍ വഴിത്തിരിവായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ നിരവധി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ജീത്തുവിന്റെ മുഖം വ്യക്തമാണെന്നാണ് വിവരം. ഇപ്പോള്‍ ശ്രീനഗറിലുള്ള ഇയാളെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷിക്കാനായി രണ്ട് പോലീസ് സംഘങ്ങള്‍ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അതിനിടെ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ഉള്ളത് ജീത്തുവല്ലെന്ന് അയാളുടെ മാതാവ് രതന്‍ കൗര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണവും കൊലപാതകവും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജീത്തു സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായി ജീത്തുവിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടന്ന ദിവസമാണ് ഇയാള്‍ തിരിച്ച് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പോയതെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്രമികള്‍ തന്നെ പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജീത്തുവിനോട് സാമ്യമുള്ള മുഖം വ്യക്തമാകുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ ഇതുവരെ നിരവധി പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ബുലന്ദ്ശഹറില്‍ ഗോവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം തടയുന്നതിനിടെ സുബോധ് കുമാര്‍ സിങ് എന്ന പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. പ്രദേശവാസിയായ ഇരുപതുവയസ്സുകാരനും ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 90 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

