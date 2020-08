ന്യൂഡല്‍ഹി: കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഈദ് ആഘോഷിക്കാന്‍ പോയ സൈനികനെ കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാമില്‍നിന്ന് കാണാതായി. 162 ബറ്റാലിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന റൈഫിള്‍മാന്‍ ഷാകിര്‍ മന്‍സൂറിനെയാണ് കാണാതായതെന്ന് സൈന്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഷാകിറിന്റെ കാര്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സൈനികനെ ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാകാമെന്നാണ് കരസേനാ വൃത്തങ്ങള്‍ സംശയിക്കുന്നത്. ഷോപിയാന്‍ ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലിചെയ്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ട് അഞ്ച് മുതലാണ് സൈനികനെ കാണാതായിട്ടുള്ളതെന്ന് ടെററിസം ഫ്രീ കശ്മീര്‍ എന്ന ഹാഷ്ടാഗില്‍ സൈന്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ വ്യാപക തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.

