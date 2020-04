ചെന്നൈ: പരേതയായ അമ്മയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ വീഡിയോ കോളിലൂടെ കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് 19 മാഹാമാരി ജനജീവിതത്തെ തകിടം മറിച്ചത് എത്രത്തോളമെന്നതിന് ഉദാഹരണമാവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ.

രാജസ്ഥാനിലാണ് സക്തിവേല്‍. അമ്മ മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞെങ്കിലും രാജ്യം സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണിലായതിനാല്‍ നാട്ടിലെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേതുടര്‍ന്ന് സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ വീഡിയോ കോള്‍ വഴി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സക്തിവേല്‍.

ഉയരുന്ന വിലാപങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അമ്മയുടെ മുഖം ബന്ധുക്കള്‍ സക്തിവേലിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സക്തിവേല്‍ അമ്മയുടെ മുഖം അവസാനമായി കണ്ടത്.

Content Highlights: Soldier appeared on a video call to witness the funeral of his mother