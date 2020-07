ജയ്പുര്‍: സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും അനുഭാവികളും താമസിക്കുന്ന ഹരിയാണയിലെ മനേസറിലുള്ള ഫന്‍സി റിസോര്‍ട്ടിലേക്ക് രാജസ്ഥാന്‍ പോലീസ് സംഘം പുറപ്പെട്ടു. ഗെഹ്‌ലോത്ത് സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാന്‍ ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ വിമത കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയായ ഭന്‍വര്‍ ലാല്‍ ശര്‍മയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്.

ഭന്‍വര്‍ ലാല്‍ ശര്‍മ ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ ടേപ്പ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുന്ന സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ ഗ്രൂപ്പ് ടീം ഹരിയാണയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഓഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഭന്‍വര്‍ ലാല്‍ ശര്‍മ, വിശ്വേന്ദ്ര സിങ് എന്നീ രണ്ട് എംഎല്‍എമാരെ കോണ്‍ഗ്രസ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആരോപണം നിഷേധിച്ച എംഎല്‍എമാര്‍ ഓഡിയോ കൃത്രിമമാണെന്നും പറയുകയുണ്ടായി.

കുതിരക്കച്ചടവടത്തില്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോതിന്റെ ആരോപണം. ഇതിനിടെ പൈലറ്റിനും അനുഭാവികളായ 18 എംഎല്‍എമാര്‍ക്കും രാജസ്ഥാന്‍ സ്പീക്കര്‍ നല്‍കിയ അയോഗ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസിന്റെ സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. നോട്ടീസിനെതിരെ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് പക്ഷം സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: SOG team leaves for Manesar to take statements of Rajasthan's dissident Cong MLAs