ശ്രീനഗര്‍: ഭരണഘടനയുടെ 370 ാം വകുപ്പ്‌ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഭരണകൂടം പിന്‍വലിച്ചു. ആറ് മാസത്തിലധികമായി തുടരുന്ന നിരോധനമാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഭരണകൂടം പിന്‍വലിച്ചത്. സ്ഥിതിഗതികള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നടപടി.

2ജി വേഗതയില്‍ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവില്‍ ജമ്മുകശ്മീര്‍ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ പ്രീ പെയ്ഡ് ഫോണുകളില്‍ ലഭിക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. നേരത്തെ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ഭണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കശ്മീരിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങല്‍ അധികൃതര്‍ വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ലാന്‍ഡ് ലൈന്‍, പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ സേവനങ്ങള്‍, അശുപത്രി പോലെ അവശ്യസേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്നിവ ജനുവരി മുതല്‍ പുനസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Social media curbs removed in Jammu and Kashmir after 7 months