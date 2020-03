ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 62% വരെ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് നടത്തിയ പഠനം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉള്‍പ്പടെ മെഡിക്കല്‍ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭര്‍ ഉള്‍പ്പടെ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഐസിഎംആറിന്റെ പഠനത്തിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് 19 ആഗോള മഹാമാരിയാകുന്നതിന് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഐസിഎംആര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പഠനം നടത്തിയത്.

സാമൂഹിക അകലവും ക്വാറന്റൈനും കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 62% വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈറല്‍ അണുബാധ പടരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാര്‍ഗ്ഗം ആളുകളുടെ ഇടപഴകലിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും രോഗം പിടിപെട്ടവരുമായോ അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നവരുമായോ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ്.

ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, ബെംഗളുരു, കൊല്‍ക്കത്ത എന്നീ നാല് ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളിലായിരിക്കും കൊറോണ വ്യാപനം അധികമായുണ്ടാകുക എന്ന നിരീക്ഷണവും പഠനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഈ നഗരങ്ങളില്‍ മറ്റിടങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് എന്ന ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നിരീക്ഷണം.

കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച ഒരാളില്‍നിന്ന് 1.5 നും 4.9 നും ഇടയില്‍ ആളുകളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഈ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സെനാറിയോ (പകരാനുള്ള സാധ്യത 1.5 ), പെസ്സിമിസ്റ്റിക് സെനാറിയോ (പകരാനുള്ള സാധ്യത 4.9) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുവിഭാഗമായി കണക്കാക്കിയാണ് ഐസിഎംആറിന്റെ പഠനഫലങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യവിഭാഗത്തില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നവരെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചുതുടങ്ങി മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം 62 ശതമാനത്തോളം കുറക്കാന്‍ സാധിക്കും. പൊതുജനാരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തില്‍ ഈ സാധ്യത വെറും രണ്ടു ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതായത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സെനാറിയോ ഘട്ടത്തില്‍ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുകയാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ 62 ശതമാനം കേസുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. പെസിമിസ്റ്റിക് സെനാറിയോയിലേക്ക് കടന്നുകഴിഞ്ഞാല്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കും.

എന്നാല്‍ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കില്‍ ഇതില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ ഈ പഠനം പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സാധ്യമായേക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഐസിഎംആര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content Highlights: Social distancing can reduce India's cases by up to 62%, says ICMR study