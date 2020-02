ലഖ്‌നൗ: ഗോമൂത്രത്തില്‍നിന്നും ചാണകത്തില്‍നിന്നും നിര്‍മിച്ച സോപ്പ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, റൂം ഫ്രഷ്‌നേഴ്‌സ്, സാമ്പ്രാണിത്തിരികള്‍, ഐ ഡ്രോപ്‌സ് തുടങ്ങിയവ വിപണനത്തിനെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ നടക്കുന്ന മാഘമേളയില്‍. എല്ലാ വര്‍ഷവും ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് മാഘമേള നടക്കുന്നത്.

കാണ്‍പൂരിലെ ബിഠൂരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗോശാലയിലാണ് ഈ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചത്. വി.എച്ച്.പി.യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഗോശാല. ഇതാദ്യമായാണ് ഈ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ മാഘമേളയില്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഗോശാലയുടെ മാനേജര്‍ അഭിഷേക് ബാജ്‌പേയി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇവയില്‍ ചിലതൊക്കെ 2013ലെയും 2019ലെയും കുംഭമേളകളില്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതായും ബാജ്‌പേയി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഞങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളില്‍ ജൈവ വളങ്ങള്‍ മുതല്‍ വീട് ശുചിയാക്കാനുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും ഐ ഡ്രോപ്‌സ് മുതല്‍ വേദന സംഹാരികള്‍ വരെയുമുണ്ട്. ഗോമൂത്രത്തിന്റെയും ചാണകത്തിന്റെയും ഔഷധഗുണങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാടു പേര്‍ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാറുണ്ട്. നിലവില്‍ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആര്‍.എസ്.എസ്.- വി.എച്ച്.പി. ക്യാമ്പുകളില്‍ ഇവ ലഭ്യമാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് സൈറ്റുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്- അഭിഷേക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഐ ഡ്രോപ്പുകള്‍ കാഴ്ചശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. സോപ്പുകളും ഫെയ്‌സ് പാക്കുകളും സാമ്പ്രാണിത്തിരികളും നിര്‍മിക്കാന്‍ ഗോമൂത്രത്തെ കൂടാതെ ചാണകവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

