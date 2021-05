കൊല്‍ക്കത്ത: യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ച പശ്ചിമംബംഗാളിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി കാത്തുനിര്‍ത്തിയെന്ന ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിച്ച് തൃണമൂല്‍ എം.പി. മഹുവ മൊയ്ത്ര. വാക്‌സിനും നോട്ടിനും വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാര്‍ മണിക്കൂറുകളും മാസങ്ങളും കാത്തുനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇടയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയും കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നാണ് മഹുവയുടെ പ്രതികരണം.

'മുപ്പതുമിനിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിനെ ചൊല്ലി എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളാണ്? 15 ലക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ഏഴുവര്‍ഷമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. എടിഎമ്മിനുമുന്നിലെ ക്യൂവില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനില്‍ക്കുന്നു. വാക്‌സിനായ മാസങ്ങള്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നു. ഇടയ്‌ക്കെങ്കിലും താങ്കളും കാത്തിരിക്കൂ..' മഹുവ മൊയ്ത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

So much fuss over an alleged 30 min wait?



Indians waiting 7 years for ₹15 lakhs

Waiting hours at ATM queues

Waiting months for vaccines due



Thoda aap bhi wait kar lijiye kabhi kabhi... — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 28, 2021

യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശംവിതച്ച പശ്ചിമബംഗാളില്‍ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിളിച്ച അവലോകനയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ തമ്മില്‍ പോരുതുടങ്ങിയിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കഷ്ടിച്ച് 15 മിനിറ്റ് മാത്രം ചെലവഴിച്ച മമത അദ്ദേഹത്തിന് നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയശേഷം യാസ് ബാധിതപ്രദേശമായ ദിഗയിലേക്കുപോയി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു.രാത്രിയോടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലോപന്‍ ബന്ദോപാധ്യായയെ കേന്ദ്രസര്‍വീസിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ബംഗാളിന് വേണ്ടി കാലുപിടിക്കാന്‍ വരെ തയ്യാറാണെന്നും തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ മമത അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

