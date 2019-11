ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്ര ഭരണത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ബി.ജെ.പി നടത്തിയ വിവാദ തിരിച്ചുവരവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ വാക്കുകളില്ലാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും. അതിനിടെ, മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് നടന്ന മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളെ ഒറ്റവാക്കിലേക്ക് ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍. ''Snollygoster'' എന്ന വാക്കാണ് തരൂര്‍ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.

നേരത്തെ ചെയ്ത ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള വിമര്‍ശം. ട്വീറ്റില്‍ ഇന്നത്തെ വാക്ക് എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ്‌ 'Snollygoster' എന്ന വാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സമര്‍ഥനും ധാര്‍മികതയില്ലാത്തവനുമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ എന്നാണ് അര്‍ഥമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1845 ലാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപയോഗമെങ്കിലും ഈ വാക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണെന്നും 2017 ലെ തരൂരിനന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ന് രാവിലെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തരൂര്‍ മുമ്പത്തേത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ''തിരുത്തല്‍.. ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തെ ഉപയോഗം: 23 നവംബര്‍ 2019' എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു റീട്വീറ്റ്.

Correction: Most recent use: 23 November 2019, Mumbai https://t.co/W6KKVro1Ra — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 23, 2019

കോണ്‍ഗ്രസുമായും ആര്‍.ജെ.ഡിയുമായുള്ള സഖ്യം പിരിഞ്ഞ് ജെ.ഡി.യു നേതാവ് നിതീഷ് കുമാര്‍ എന്‍.ഡി.എ സഖ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു തരൂര്‍ ആദ്യം ഈ വാക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.

