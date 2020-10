ന്യൂഡല്‍ഹി: എസ്.എന്‍.സി ലാവലിന്‍ കേസിലെ വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് സി.ബി.ഐ. സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കും. ലാവലിന്‍ കേസിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരേ നല്‍കിയ അപ്പീലുകള്‍ ഉടന്‍ തീര്‍പ്പാക്കി വിചാരണയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കണമെന്നും സി.ബി.ഐ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടും. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ലാവലിന്‍ കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത, അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കെ.എം.നടരാജ് എന്നിവരുമായി സി.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും.

എസ്.എന്‍.സി.ലാവലിന്‍ കേസ് അടിയന്തിര സ്വഭാവമുളള കേസാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ എന്ത് കാരണത്താലാണ് അടിയന്തര സ്വഭാവമുളള കേസാകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. 2017 ഒക്ടോബറില്‍ ലാവലിന്‍ ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കേസ് അടിയന്തര സ്വഭാവമുളളതാണെന്ന് സി.ബി.ഐ. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സി.ബി.ഐയുടെ ലീഗല്‍ ഡിവിഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേസ് അടിയന്തര സ്വഭാവം ഉള്ളതാണെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

അടിയന്തര സ്വഭാവം ഉള്ളത് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ചില പ്രത്യേകകാരണങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി.ബി.ഐ. വൃത്തങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പള്ളിവാസല്‍, ചെങ്കുളം, പന്നിയാര്‍ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തിന് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റായി സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് കാനഡയിലെ എസ്.എന്‍.സി ലാവലിനുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത് 1995 ഓഗസ്റ്റിലാണ്. ലാവലിനുമായി അന്തിമ കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള സംഘം കാനഡ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് 1996 ഒക്ടോബറിലാണ്. കരാര്‍ ലാവലിന്‍ കമ്പനിക്ക് നല്‍കുന്നതിന് പ്രത്യേക താല്‍പര്യം കാണിച്ചതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് 374 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കേസ്. 1995-96 കാലഘട്ടത്തില്‍ നടന്ന സംഭവത്തില്‍ ഇനിയും വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ നിലപാട്.

പിണാറായി വിജയന്‍, മുന്‍ ഊര്‍ജ്ജ സെക്രട്ടറി കെ.മോഹനചന്ദ്രന്‍, ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പ് മുന്‍ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ.ഫ്രാന്‍സിസ് എന്നിവരെ പ്രതിപട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് എതിരെ സി.ബി.ഐ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ 2018 ജനുവരി 11 നാണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കെ.എസ് .ഇ.ബി മുന്‍ അക്കൗണ്ട്സ് മെംബര്‍ കെ.ജി. രാജശേഖരന്‍ നായര്‍, മുന്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍. ശിവദാസന്‍, ജനറേഷന്‍ വിഭാഗം മുന്‍ ചീഫ് എം. കസ്തൂരിരംഗ അയ്യര്‍ എന്നിവര്‍ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജികളിലും അന്ന് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ഇതിന് പുറമെ കേസിലെ വിചാരണ നടപടികള്‍ ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി.രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഉള്ള ബെഞ്ച് അന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ലാവലിന്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പങ്കുവഹിച്ചു എന്നറിയാന്‍ വിചാരണ അനിവാര്യമാണെന്ന് സി.ബി.ഐ. കോടതിയെ അറിയിക്കും. ലാവലിന്‍ ഇടപാടിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഗൂഢാലോചന നടന്നതിനു തെളിവുണ്ട്. കുറ്റപത്രം നല്‍കുന്ന വേളയില്‍, മുന്നോട്ടുള്ള നടപടിക്കു വേണ്ട തെളിവുണ്ടോ എന്നു മാത്രമേ വിചാരണ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ വിചാരണ പോലും നടത്താതെയാണ് ചിലരെ പ്രതിപട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാര്‍ മാത്രം വിചാരിച്ചാല്‍ ലാവലിന്‍ കരാര്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകില്ലെന്നും സി.ബി.ഐയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കോടതിയെ അറിയിക്കും. അതിനാല്‍ പ്രതിപട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവരെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിചാരണ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തികരിക്കാന്‍ ഉത്തരവിടണം എന്നും സി.ബി.ഐ. കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടും.

ലാവലിന്‍ കേസിലെ നടപടികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സി.ബി.ഐ. വൈകിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം വസ്തുതകള്‍ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 2018 ജനുവരിയിലാണ് കേസില്‍ സി.ബി.ഐക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത്. നോട്ടീസിന് ഓഗസ്റ്റില്‍ വിശദമായ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കുകയും ചെയ്തതാണ്. വിശദമായി കേള്‍ക്കേണ്ട കേസാണിതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി.രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാലാണ് തിങ്കള്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ കേസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേസ് എപ്പോള്‍ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്താലും വാദിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുതിര്‍ന്ന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സി.ബി.ഐയ്ക്ക് വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത, അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ കെ.എം.നടരാജ് എന്നിവര്‍ ആകും സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുക.

സുധീരന് വേണ്ടി ദേവദത്ത് കാമത്ത്

ലാവലിന്‍ കേസില്‍ കക്ഷി ചേര്‍ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച വി.എം.സുധീരന് വേണ്ടി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍ അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ ദേവദത്ത് കാമത്ത് ഹാജര്‍ ആകും. മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക, രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണ കേസുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് കാമത്ത്. ദേവത്ത് കാമത്തിനൊപ്പം മുന്‍ സ്റ്റാന്റിംഗ് കോണ്‍സല്‍ രമേശ് ബാബുവും സുധീരന് വേണ്ടി ഹാജരാകും.

Content Highlights: SNC Lavalin case: the trial cannot be delayed CBI