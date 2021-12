ന്യൂഡൽഹി: ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം യുവതിയുടെ മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ഷാലിമാർ ബാഗിലാണ് സംഭവം. ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമിസംഘം യുവതിയുടെ മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിച്ച ശേഷം തിരക്കേറിയ റോഡിൽ കൂടി 150 മീറ്ററോളം വലിച്ചിഴക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു സംഭവം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ട് യുവാക്കൾ വളവ് തിരിഞ്ഞ് സ്കൂട്ടറിൽ എത്തുന്നതും ഇവരുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾ യുവതിയെ വലിച്ചിഴക്കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. 150 മീറ്ററോളം വലിച്ചിഴച്ച ശേഷം തിരക്കേറിയ റോഡിൽ യുവതിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

ഷാലിമാർ ബാഗിലെഫോർട്ടീസ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന യുവതിയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

A woman was dragged for around 100 meters by robbers on bike in Shalimar Bagh area of #Delhi on #16December. She is undergoing treatment at a hospital. Even after nine years of #Nirbhaya case nothing has changed interms of #WomenSafety in National capital @DelhiPolice pic.twitter.com/M9anRJLiS0