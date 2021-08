കൊല്‍ക്കത്ത: വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. കൊല്‍ക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സംഭവം. മുംബൈയിലേക്കുള്ള ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിന്റെ ബാഗേജ് ബെല്‍റ്റിനുള്ളിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. സംഭവത്തില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായ തരുണ്‍ ശുക്ല ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറല്‍ ആയിരിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ പാമ്പ് ചുരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടു. ഈ സംഭവത്തില്‍ പാമ്പിനോ യാത്രക്കാര്‍ക്കോ പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.

Perhaps the snake wanted an @IndiGo6E flight as a belated 15th birthday offer yesterday.



Thankfully, taken away by the Kolkata forest department. But just look at the speed : 🐍 ✈ pic.twitter.com/5oKg7zBcUX