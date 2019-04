കോയമ്പത്തൂര്‍: പണമെടുക്കാന്‍ എത്തിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി എ.ടി.എം കൗണ്ടറിനുള്ളില്‍ മൂര്‍ഖന്‍ പാമ്പ്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തണ്ണീര്‍പണ്ടല്‍ റോഡിലുള്ള ഐ.ഡി.ബി.ഐ.ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം ന് അകത്തായിരുന്നു മൂര്‍ഖനെ കണ്ടത്.

പണമെടുക്കാന്‍ എ.ടി.എം ല്‍ എത്തിയ ആള്‍ പാമ്പിനെ കാണുകയും പേടിച്ച് ബഹളം വെക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പാമ്പുപിടുത്തക്കാരന്‍ എത്തി എ.ടി.എം കൗണ്ടറിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെഷീനിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

#WATCH Tamil Nadu: A Snake found inside an ATM near Thaneerpandal Road in Coimbatore; later rescued by a snake catcher. ( 23.04.2019) pic.twitter.com/Yk6YSOIQVn