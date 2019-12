ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളും എല്ലാ ഫോണുകളിലെയും എസ്.എം.എസ് സേവനങ്ങളും ഡിസംബര്‍ 31ന് രാത്രി പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ജമ്മു കശമീര്‍ പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍ സെക്രട്ടറി രോഹിത് കന്‍സാലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് പി.ടി.എയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് അപേക്ഷകര്‍ക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കും മറ്റുമായി ഡിസംബര്‍ 10ന് എസ്.എം.എസിന്റെ നിരോധനം ഭാഗീകമായി പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 31 രാത്രി മുതല്‍ കശ്മീര്‍ മുഴുവനായി എസ്.എം.എസ് നിരോധനം പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി കന്‍സാല്‍ പറഞ്ഞു.

145 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡാക്കിലെ കാര്‍ഗില്‍ ജില്ലയില്‍ മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കര്‍ഗില്‍ ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ നിലയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അധികൃതര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കശ്മീരിലെ എല്ലാ വാര്‍ത്താ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതര്‍ വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. ലാന്‍ഡ്ലൈന്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരടക്കം നിരവധിപേരെ കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലാന്‍ഡ് ഫോണുകളാണ് പിന്നീട് ആദ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ പിന്നീട് സാധാരണ നിലയിലായി.

Content Highlights: SMS Facility, Internet Services in Kashmir's Govt-run Hospitals to Be Restored Tonight