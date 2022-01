ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സമൃതി ഇറാനി. കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്ക് മോദിയെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം. പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇല്ലായ്മചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് പഞ്ചാബില്‍ നടന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അറിവോടെയാണ് അപകടകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചതെന്നും സമൃതി ഇറാനി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി യാത്രചെയ്യുന്ന റൂട്ടില്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അധികം സമരക്കാര്‍ എത്തുന്നത്. അതിന് അവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ അനുവാദം ലഭിച്ചു. കൃത്യമായ ഗൂഡാലോചനയാണ് നടന്നതെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് കരുതാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സമൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു. ആരാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദികളെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. പഞ്ചാബ് പോലീസ് വെറും കാഴ്ചക്കാരായി അവിടെ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഒരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

20 മിനിറ്റോളമാണ് ഹുസൈനിവാലെയിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ ഫ്‌ളൈ ഓവറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനവ്യൂഹവും കുടുങ്ങിയത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഫിറോസ്പുരിലെ സമ്മേളന പരിപാടി റദ്ദ് ചെയ്തു. യാത്ര ഒഴിവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹുസൈനിവാലയിലെ ദേശീയസ്മാരകത്തില്‍ പുഷ്പചക്രങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം ഫ്‌ളൈ ഓവറില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

My comments on the Hon PM’s security breach in Punjab. pic.twitter.com/h3yQFZDNEv — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 5, 2022

