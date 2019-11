ബുദ്ധിയുടേയും ഓര്‍മശക്തിയുടേയും കാര്യത്തില്‍ ജീവിലോകത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയിലാണ് ആന. ആനയ്ക്ക് അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിവൈഭവത്താല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രതിസന്ധികള്‍ മറികടക്കാനാവുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആനയുടെ ബുദ്ധിസാമര്‍ഥ്യം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ മൃഗസ്‌നേഹികളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ മനം കവര്‍ന്ന് വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ബുദ്ധിപരമായി വൈദ്യുതവേലി നീക്കി പാടത്ത് കടക്കുന്ന ആനയുടെ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ ആനയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കടക്കാതിരിക്കാന്‍ ചുറ്റും കമ്പിവേലി പണിത് അതില്‍ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നതും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ആനകള്‍ ചരിയുന്നതും ഇപ്പോള്‍ പതിവാണ്. അതിനിടെയാണ് 'ഇതിലപ്പുറം ചാടിക്കടന്നവനാണീ ഞാന്‍' എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള കുട്ടിയാനയുടെ പ്രവൃത്തി.

Elephants will go where they want. Solar electric fencing maintained at 5kv was designed to deter them. It’s intelligence makes them cleaver to breach that barrier. Interesting. pic.twitter.com/vbgcGTZfij