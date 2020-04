ബെംഗളൂരു: രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 10 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരുവില്‍ ഒരു മുന്‍സിപ്പല്‍ വാര്‍ഡ് ഭാഗികമായി അടച്ചു. നഗരത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുള്ള ഹൊങ്കസന്ദ്ര ഏരിയയില്‍ ആയിരത്തോളം പേര്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അടച്ചത്. മെട്രോ നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ താമസിക്കുന്ന ആ പ്രദേശം ഒരു ചേരിയാണ്.

പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി കര്‍ണാടക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. കെ. സുധാകര്‍ പറഞ്ഞു. 184 പേര്‍ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മെട്രോ നിര്‍മാണ തൊഴിലാളിയായ ബീഹാറില്‍ നിന്നുള്ള 54 കാരനായ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയാണ് ഹൊങ്കസന്ദ്ര ഏരിയയിലെ ആദ്യ രോഗി. ഒരാഴ്ചയായി ഇയാള്‍ക്ക് അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്നവര്‍ ഇത് കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. കടുത്ത ശ്വാസകോശ അണുബാധയുമായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇയാള്‍ക്ക് പിന്നീട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇയാള്‍ക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ ഇയാള്‍ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുവഴി വലിയ ഒരു വിഭാഗവുമായി ഇടപെഴകിയിരുന്നു.

Content Highlights: Slum In Bengaluru Sealed After 10 People Test Positive For COVID-19