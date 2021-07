ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ ആശങ്കയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. സ്വകാര്യവാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വാക്സിൻ സംഭരണ നിലയും പുരോഗതിയും ദിവസേന വിലയിരുത്താൻ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 15 സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചു.

വാക്സിൻ ലഭിക്കാൻ തടസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളും വാക്സിൻ നിർമാതാക്കളും തമ്മിൽ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായുമുള്ള ഏകോപനം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുമായി നടത്തിയ ഉന്നതല യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര നിർദേശം.

കേരളത്തിന് പുറമേ ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരും ഉന്നതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിയിരുന്നു. വാക്സിൻ നിർമാതാക്കളായ ഭാരത് ബയോടെക്, സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയിലെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

