ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയതോടെ അടുത്ത മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് നിര്‍ണായകമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജി.എസ്.ടി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റെന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ചെങ്കോട്ടയില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷ പരിപാടിയില്‍ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരിന്നു അദ്ദേഹം.

ദുര്‍ബലമായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ട പരിഷ്‌കരണങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും മോദി വിശദീകരിച്ചു.

2014 വരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുര്‍ബലമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളുടെ പട്ടികയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ ഇന്ന് ശതകോടികള്‍ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന സുരക്ഷിത മേഖലയായാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ കാണുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരിഷ്‌കരണം, പ്രവര്‍ത്തനം, പരിവര്‍ത്തനം എന്നതാണ് വികസന കാര്യങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആപ്തവാക്യം. വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചുവപ്പുനാട സര്‍ക്കാര്‍ ഇല്ലാതാക്കായെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Sleeping Elephant is Now up and Running: PM Narendra Modi on State of Indian Economy